Эксперт считает неоднозначным закон об отмене неприкосновенности на Украине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутатская неприкосновенность давала возможности для критики власти без оглядки на возможные преследования, однозначную оценку новым законам на Украине дать нельзя, заявил РИА Новости во вторник заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.

"Есть большое искушение, обычно, у власти с помощью судебных методов преследовать своих политических оппонентов. Поэтому с одной стороны неприкосновенность - это возможность критики власти без оглядки на последствия. С другой стороны это, казалось бы, такая гуманная мера привела к тому, что многие люди, зарабатывающие деньги не слишком честными методами, стали искать укрытие в депутатском статусе. И особенно широко это происходило на Украине", - отметил он.

Первыми "жертвами" нового закона могут стать самые разные люди, считает Жарихин.