Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником, избил активиста

По словам чиновника, Петровскис первым спровоцировал драку. На это, как утверждает Годунок, он ответил "простой легкой мужской пощечиной".

Ярослав Годунок оказался в центре внимания украинской общественности после того, как Зеленский выгнал его с совещания Бориспольского горсовета и назвал "разбойником". Чиновник в ответ назвал президента "дебилом и хамом" и пообещал подать в суд иск о защите чести, но передумал.