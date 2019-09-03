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РИА Новости

Чиновник, которого Зеленский назвал разбойником, избил активиста

16:06 03.09.2019 (обновлено: 17:49 03.09.2019)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок напал на общественного активиста Игоря Петровскиса, сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Потасовка произошла 29 августа в здании горсовета. Комментируя инцидент в соцсетях, общественник заявил, что Годунок набросился на него сзади и ударил головой об пол.
По словам чиновника, Петровскис первым спровоцировал драку. На это, как утверждает Годунок, он ответил "простой легкой мужской пощечиной".
Органы следствия возбудили уголовное дело по статье за нанесение умышленных легких телесных подтверждений. Активист также призвал президента Украины Владимира Зеленского лично проконтролировать ход расследования.
Ярослав Годунок оказался в центре внимания украинской общественности после того, как Зеленский выгнал его с совещания Бориспольского горсовета и назвал "разбойником". Чиновник в ответ назвал президента "дебилом и хамом" и пообещал подать в суд иск о защите чести, но передумал.
Как отмечает портал "Украина.ру", в 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес Годунку приговор по трем статьям Уголовного кодекса — "Разбой", "Превышение полномочий" и "Нарушение неприкосновенности жилища граждан". Его приговорили к пятилетнему сроку. Впоследствии наказание заменили на трехлетний испытательный срок. Сейчас судимость чиновника считается погашенной.
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