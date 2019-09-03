Помпео напомнил будущим руководителям ЕС об "общих интересах" с США

БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Стремительный визит госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель для закрытых от прессы встреч с будущими руководителями структур ЕС был нацелен на установление первичных контактов, а также чтобы напомнить об "общности интересов" между США и Европой, сообщили во вторник РИА Новости диписточники в Брюсселе.

Госсекретарь встречался с избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которая возглавит ЕК с 1 ноября, с будущим главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также председателем Европарламента Давидом Сассоли. Кроме того, состоялась встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам источника в структурах ЕС, встреча Ляйен с Помпео, которая состоялась накануне вечером, была организована, "чтобы стороны лучше узнали друг друга и провели общий обмен мнениями по вопросам отношений между ЕС и США".

"Этот неофициальный разговор был конфиденциальным, так что нет никаких отчетов для прессы", - сказал собеседник.

Накануне представитель пресс-службы ЕК также заявил журналистам, что встреча носит "вводный и ознакомительный характер".

Нынешний и.о. премьера Бельгии и преемник Дональда Туска на посту председателя Евросовета Шарль Мишель сам кратко сообщил во вторник об итогах своей встречи с Помпео, отметив, что на ней обсуждались вопросы трансатлантического сотрудничества.

"Сегодня утром я говорил с Помпео об общих ценностях и общих интересах. Европа и США выигрывают от более сильного трансатлантического сотрудничества", - говорится в его аккаунте в Twitter .

Госсекретарь провел во вторник свою первую встречу с новым председателем Европарламента Давидом Сассоли. Детали переговоров также не разглашаются. "Это была просто неформальная встреча, поскольку госсекретарь должен был встретиться с новым руководством ЕС", - сказал РИА Новости источник в ЕП, не раскрыв подробностей.

В пресс-службе миссии США при ЕС подробности о переговорах Помпео в Брюсселе также сообщать не стали, переадресовав к заявлению госдепа по поездке. "Никаких дополнительных деталей об этой поездке на данный момент сообщить мы не можем", - сказали РИА Новости в постпредстве.

Накануне чиновник в альянсе сообщил РИА Новости, что встреча Столтенберга и Помпео была "частью регулярных консультаций с должностными лицами стран НАТО", планировалось обсудить "текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел НАТО и встречу лидеров НАТО в декабре.