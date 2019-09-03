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РИА Новости

В Совфеде обсудят результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы

15:51 03.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители у здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 4 сентября обсудит мониторинг фактов вмешательства в избирательный процесс в РФ, сообщил РИА Новости во вторник глава комиссии Андрей Климов.
Комиссия 8 августа уже обсуждала тему попыток вмешательства извне в российские выборы. В частности, сенаторы выразили обеспокоенность в связи с участием иностранцев в протестных митингах в Москве, а также приняли решение провести встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство в дела РФ.
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"Накануне выборов 8 сентября мы приняли решение обсудить те факты вмешательства в дела РФ, которые мы наблюдаем", - сказал Климов.
По его словам, речь будет идти не только о мониторинге таких фактов вмешательства, но и об определенной реакции на решения комиссии Совфеда.
По его словам, на заседание рабочей группы комиссии в среду приглашены представители Генпрокуратуры, Общественной палаты, МИД, ЦИК.
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Совет Федерации РФАндрей КлимовРоссияПолитика
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