В Совфеде обсудят результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 4 сентября обсудит мониторинг фактов вмешательства в избирательный процесс в РФ, сообщил РИА Новости во вторник глава комиссии Андрей Климов.

Комиссия 8 августа уже обсуждала тему попыток вмешательства извне в российские выборы. В частности, сенаторы выразили обеспокоенность в связи с участием иностранцев в протестных митингах в Москве, а также приняли решение провести встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство в дела РФ.

"Накануне выборов 8 сентября мы приняли решение обсудить те факты вмешательства в дела РФ, которые мы наблюдаем", - сказал Климов.

По его словам, речь будет идти не только о мониторинге таких фактов вмешательства, но и об определенной реакции на решения комиссии Совфеда.