СК ужесточил обвинение фигуранту дела о беспорядках, заявил адвокат

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет предъявил фигуранту дела о массовых беспорядках в центре Москвы Егору Жукову дополнительное обвинение в призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Леонид Соловьев.
"Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (Призывы к экстремизму)", - сказал он, пояснив, что следствие нашло состав преступления в четырех роликах его клиента на Youtube.
Обвинение в массовых беспорядках остается в силе, добавил Соловьев.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.