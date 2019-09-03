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РИА Новости

СК ужесточил обвинение фигуранту дела о беспорядках, заявил адвокат

15:49 03.09.2019 (обновлено: 16:00 03.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет предъявил фигуранту дела о массовых беспорядках в центре Москвы Егору Жукову дополнительное обвинение в призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Леонид Соловьев.
"Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (Призывы к экстремизму)", - сказал он, пояснив, что следствие нашло состав преступления в четырех роликах его клиента на Youtube.
Обвинение в массовых беспорядках остается в силе, добавил Соловьев.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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