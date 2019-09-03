Минтранс считает невозможной частичную реконструкцию трассы М-7 Москва-Уфа

"Частичной реконструкции быть не может. Реконструкция М-7 обойдется в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег. То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счёт сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу", - сказал Алафинов.