Минтранс считает невозможной частичную реконструкцию трассы М-7 Москва-Уфа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Частичная реконструкция трассы М-7 Москва-Уфа невозможна, так как обойдется дороже строительства новой трассы, заявил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
"Частичной реконструкции быть не может. Реконструкция М-7 обойдется в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег. То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счёт сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу", - сказал Алафинов.
В середине августа газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина написала, что Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М-7 Москва-Уфа, что позволит сократить расходы на проект.