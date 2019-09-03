Порошенко вызывали на допрос по делу о злоупотреблении властью

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований вызывало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в рамках дела о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова журналистам.

Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований. По словам его адвоката Игоря Голованя, Порошенко не пришел из-за занятости в Верховной раде.

"Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется из-за возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями президента Украины Петра Порошенко во время отмены им решения одного из глав местной государственной администрации Николаевской области в 2016 году", - заявила Иванова.

По ее словам, Порошенко отменил решение, которым были переданы 1,5 Га земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственной собственности. Позднее местные власти предоставили бесплатный доступ на пользование этой землей.