Госбюро расследований Украины повторно вызовет Порошенко на допрос

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Госбюро расследований Украины повторно направит экс-президенту страны Петру Порошенко повестку на допрос, принудительный привод невозможен из-за депутатского иммунитета, сообщил во вторник директор госбюро Роман Труба.

Во вторник адвокат Порошенко заявил, что бывший президент Украины не придет на допрос в государственное бюро расследований из-за занятости в Верховной раде.

"Повторную повестку на допрос мы направим", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Директор бюро считает, что работа в Раде "будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР". По его словам, "депутатский иммунитет не позволит применить к нему (Порошенко - ред.) норму УПК (уголовно процессуального кодекса - ред.) о принудительном приводе".

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - отметил директор ведомства.