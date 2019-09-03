Госбюро расследований Украины повторно вызовет Порошенко на допрос

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Госбюро расследований Украины повторно направит экс-президенту страны Петру Порошенко повестку на допрос, принудительный привод невозможен из-за депутатского иммунитета, сообщил во вторник директор госбюро Роман Труба.
Во вторник адвокат Порошенко заявил, что бывший президент Украины не придет на допрос в государственное бюро расследований из-за занятости в Верховной раде.
2 сентября, 19:59Сказано в эфире"Крайне токсичная фигура". Экс-депутат Рады о новой должности ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко войдет в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС. Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в эфире радио Sputnik оценил перспективы работы бывшего главы государства на новом посту.
"Повторную повестку на допрос мы направим", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Директор бюро считает, что работа в Раде "будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР". По его словам, "депутатский иммунитет не позволит применить к нему (Порошенко - ред.) норму УПК (уголовно процессуального кодекса - ред.) о принудительном приводе".
"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - отметил директор ведомства.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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