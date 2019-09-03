Бюджет не выиграет от отмены ЕНВД, считает бизнес-омбудсмен Титов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Ожидания властей по дополнительным доходам бюджетной системы РФ от отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на уровне 51 миллиард рублей нереалистичны, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, отмена налогового режима, напротив, чревата потерями для бюджета.

"По нашим оценкам, правительство РФ рассчитывает, что максимально возможный прирост налоговых отчислений в результате отмены ЕНВД составит 51 миллиард рублей (прирост в 3,2% от всех налогов, уплаченных предприятиями). Но этот вариант представляется нереалистичным. Подобный прирост возможен лишь в регионах, где рентабельность предприятий, доходы населения и производительность труда находятся на среднеевропейском уровне, а таких регионов в России, кроме Москвы, нет", - говорится в сообщении бизнес-омбудсмена.

ЕНВД сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: в этом случае они платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет. Срок действия ЕНВД истекает в 2021 году, и Минфин РФ заявил, что не будет продлевать этот налоговый режим, поскольку, по данным министерства, он используется для ухода от налогообложения.

Институт экономики роста имени Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет Титов, во вторник опубликовал исследование, согласно которому отмена ЕНВД ударит в первую очередь по предприятиям торговли в регионах (58% налогоплательщиков, использующих ЕНВД относятся к розничной торговле). "Налоговая нагрузка на типовое предприятие торговли в регионе вырастет как минимум в 2,4 раза", – отмечают авторы исследования.

"Точных расчетов последствий отмены ЕНВД Минфин не предоставляет, но, по нашим оценкам, если учесть текущие показатели рентабельности предприятий по видам деятельности, которые применяются при ЕНВД, то налоговые отчисления в бюджет, вероятнее всего, сократятся на 3,9%. Кроме того, сократится также число МСП на 17% и число занятых в микро и малых предприятиях на 1,7 миллиона человек", - уверен Титов.