В Ленинградской области завели дело после пожара в конюшне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дел по факту пожара на ферме по разведению мини-лошадей в Ленобласти, в котором погибли девять лошадей, сообщила РИА Новости владельца фермы Елена Чистякова.

"На месте работали противопожарные службы, знаю, что у них были следователи-дознаватели, а потом приехали сотрудники полиции. Я написала заявление, так как считаю, что это поджог. Заявление приняли и на основании его возбудило дело", - рассказала Чистякова.

По ее словам, в качестве вещественных доказательств к делу была приобщена канистра с остатками легковоспламеняющийся жидкости, предположительно, бензина, которая была найдена рядом с пепелищем.

"В июне этого года мне поступали угрозы, которые касались моей жизни, моего имущества, в том числе и фермы. Тогда же я написала первое заявление в полицию. Не знаю, может быть эти два дела объединят в одно. Угрозы поступали мне от лиц, причастных к бывшим владельцам этой земли, где располагается конюшня", - добавила Чистякова.

Официальным комментарием УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по данному делу РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что, по информации пресс-службы МЧС региона, пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник.