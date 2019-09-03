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РИА Новости

В Ленинградской области завели дело после пожара в конюшне

14:57 03.09.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЛошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму
Лошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
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Лошадь пасется в окрестностях горного заповедника Кара-Даг в Крыму. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дел по факту пожара на ферме по разведению мини-лошадей в Ленобласти, в котором погибли девять лошадей, сообщила РИА Новости владельца фермы Елена Чистякова.
"На месте работали противопожарные службы, знаю, что у них были следователи-дознаватели, а потом приехали сотрудники полиции. Я написала заявление, так как считаю, что это поджог. Заявление приняли и на основании его возбудило дело", - рассказала Чистякова.
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По ее словам, в качестве вещественных доказательств к делу была приобщена канистра с остатками легковоспламеняющийся жидкости, предположительно, бензина, которая была найдена рядом с пепелищем.
"В июне этого года мне поступали угрозы, которые касались моей жизни, моего имущества, в том числе и фермы. Тогда же я написала первое заявление в полицию. Не знаю, может быть эти два дела объединят в одно. Угрозы поступали мне от лиц, причастных к бывшим владельцам этой земли, где располагается конюшня", - добавила Чистякова.
Официальным комментарием УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по данному делу РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что, по информации пресс-службы МЧС региона, пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 04.10 мск. На месте работали несколько пожарных подразделений, огонь охватил два здания и одну постройку на общей площади почти 300 квадратных метров. Около 05.17 мск возгорание удалось ликвидировать. От огня погибли девять лошадей, в том числе пять редких мини-лошадей. Предварительный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.
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УМВДЛенинградская областьРоссияПроисшествия
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