Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T15:42Z
https://ria.ru/20190903/1558209377.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153209/42/1532094246_0:168:3046:1881_1036x0_80_0_0_cabfc8c983113f17246f42faec544612.jpg
РИА Новости

В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе

14:52 03.09.2019 (обновлено: 15:42 03.09.2019)
192113
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко рассказал, что лидер партии Юлия Тимошенко не явилась в украинский парламент во вторник, потому что в ее семье случилось горе.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. За это решение проголосовали 373 депутата из 450. Депутаты фракции "Батькивщина" проголосовали "за", но Юлии Тимошенко среди них не было, она не пришла на заседание.
"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами", — сказал Наливайченко во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112. Украина". Он не стал раскрывать подробности и отметил, что позже Тимошенко лично объяснит ситуацию.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Заседание Верховной рады Украины
29 августа, 17:01РИА Новости
Вице-спикером Рады избрали депутата от "Батькивщины" Елену Кондратюк
863316922153
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тимошенко украла сотни миллионов, если не миллиарды, долларов и развалила когда-то богатую и благополучную Украину. Не её совести тысячи и тысячи трагедий и смертей обычных людей. Так что не жалко ни капельки. Даже если каждый член её воровского семейства умрёт по 100 раз всё равно она счёт не закроет.
3 сентября, 15:06
СССергей Смирнов
68010422
По человечески-сочувствую.
3 сентября, 15:06
Arkadiy Fradkin
19203022
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Лента
новостей
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
Познер назвал советского человека "своего рода уродом"
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
Лента новостейМолния