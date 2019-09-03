В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко рассказал, что лидер партии Юлия Тимошенко не явилась в украинский парламент во вторник, потому что в ее семье случилось горе.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. За это решение проголосовали 373 депутата из 450. Депутаты фракции "Батькивщина" проголосовали "за", но Юлии Тимошенко среди них не было, она не пришла на заседание.

"Насколько мы знаем… в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами", — сказал Наливайченко во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112. Украина" . Он не стал раскрывать подробности и отметил, что позже Тимошенко лично объяснит ситуацию.