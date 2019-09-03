Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T14:45Z
https://ria.ru/20190903/1558209003.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155820/58/1558205822_0:1233:2048:2385_1036x0_80_0_0_95a11ef7766cb5c93b02b711e24ce4ef.jpg
РИА Новости

Медведев призвал доработать проект по борьбе с картелями в госзакупках

14:45 03.09.2019
216
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 3 сен - РИА Новости. Законопроекты о борьбе с картельными сговорами в госзакупках почти подготовлены, нужно в ближайшее время завершить эту работу и внести их в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание о расходах бюджета РФ в 2020-2022 годах в части ЖКХ и жилищного строительства.
"И два слова еще скажу по теме, которая напрямую не связана с совещанием, но касается моих поручений, касается государственных закупок. Я давал поручение антимонопольной службе подготовить поправки в законодательство, которые усиливают ответственность за так называемый картельный сговор... У нас есть срок исполнения - это 5 сентября. Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены, нужно завершить их подготовку и как можно быстрее направить в Государственную думу", - сказал Медведев.
По словам премьера, такие действия наносят прямой ущерб не только регионам, федеральному бюджету. "Это, прежде всего, ущерб для людей, поскольку срываются торги, давление на заказчиков - это школы и больницы, дороги, жилье, которое просто не будет построено в срок. Сколько мы это ни обсуждали с губернаторами, они все бесконечно на эту тему жалуются, что это превратилось в средство манипуляции: делают заявки, а потом все срывают. При том, что мы выделяем очень серьезные средства на реализацию национальных проектов", - отметил он.
Лекарства
26 августа, 08:00Специальный репортаж
"Я еле дышу". Как выжить, когда нет лекарств и денег на них
460012
Обсудить 0
Война в СирииГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части культуры, физической культуры и спорта
Медведев призвал ужесточить ответственность за картели в госзакупках
РИА
Новости
Дорада на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве
Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море
Владимир Путин
Путин поручил подготовить доклад о модернизации первичной медпомощи
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Бюджет не выиграет от отмены ЕНВД, считает бизнес-омбудсмен Титов
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Медведев утвердил основные сферы для мониторинга правоприменения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
Медведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга выступают во время торжественного приёма по случаю 80-летия совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол
Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнерству с Монголией
Арктика
Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Орловской области пойдет под суд за убийство пятимесячной дочери
Официальный интернет-портал государственных услуг
Партиям разрешили использовать портал госуслуг для проведения праймериз
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских
Вывеска Сбербанка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Задержание
СПЧ попросил провести проверку обстоятельств задержания журналиста Азара
Женщина собирает томаты на ферме в Морделе, Франция
В ЕС раскрыли аферу с продвижением европейской сельхозпродукции в России
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
Лента новостейМолния