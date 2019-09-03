Медведев призвал доработать проект по борьбе с картелями в госзакупках

ГОРКИ, 3 сен - РИА Новости. Законопроекты о борьбе с картельными сговорами в госзакупках почти подготовлены, нужно в ближайшее время завершить эту работу и внести их в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание о расходах бюджета РФ в 2020-2022 годах в части ЖКХ и жилищного строительства.

"И два слова еще скажу по теме, которая напрямую не связана с совещанием, но касается моих поручений, касается государственных закупок. Я давал поручение антимонопольной службе подготовить поправки в законодательство, которые усиливают ответственность за так называемый картельный сговор... У нас есть срок исполнения - это 5 сентября. Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены, нужно завершить их подготовку и как можно быстрее направить в Государственную думу", - сказал Медведев.

По словам премьера, такие действия наносят прямой ущерб не только регионам, федеральному бюджету. "Это, прежде всего, ущерб для людей, поскольку срываются торги, давление на заказчиков - это школы и больницы, дороги, жилье, которое просто не будет построено в срок. Сколько мы это ни обсуждали с губернаторами, они все бесконечно на эту тему жалуются, что это превратилось в средство манипуляции: делают заявки, а потом все срывают. При том, что мы выделяем очень серьезные средства на реализацию национальных проектов", - отметил он.