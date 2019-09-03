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РИА Новости

Медведчук назвал необоснованным расширение полномочий Зеленского

14:35 03.09.2019 (обновлено: 14:58 03.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Расширение полномочий президента Украины Владимира Зеленского в части назначения глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро приведет к дисбалансу власти и "авторитаризму", заявил во вторник глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.
"Это необоснованное расширение полномочий президента. Это приведет к дисбалансу власти. При наличии подобных действий, если они продолжатся, это путь авторитаризма", - заявил Медведчук журналистам в парламенте, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что это не может быть предметом для изменений в Конституции, будем ее отстаивать".
Президент Украины Владимир Зеленский
30 августа, 18:48РИА Новости
Зеленский предложил расширить его полномочия по назначениям в НАБУ
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