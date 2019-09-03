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РИА Новости

От Конституции Украины могут остаться "рожки и ножки", считает Медведчук

14:33 03.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук . Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от нее останутся "рожки и ножки", заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
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"Если этот спам конституционных изменений... продолжится, то мы можем от основного закона получить "ножки и рожки", - заявил Медведчук журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом Медведчук подчеркнул, что изменения в Конституцию Украины можно вносить, "но строго и в полном соответствии с действующим законодательством, в частности с законом о регламенте".
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все правильно, это же не Россия, где Конституцию изменяют в угоду себе. И нормально все, не смущает это никого.
3 сентября, 14:56
ГГГеоргий Гринков
1210006
Наших бы, в доску коррумпированных депутатов, лишить этого щита!
3 сентября, 15:02
Юрий
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