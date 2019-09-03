От Конституции Украины могут остаться "рожки и ножки", считает Медведчук

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от нее останутся "рожки и ножки", заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.

"Если этот спам конституционных изменений... продолжится, то мы можем от основного закона получить "ножки и рожки", - заявил Медведчук журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина".