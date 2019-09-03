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РИА Новости

В Совфеде проверят ситуацию с привлечением детей на незаконные акции

14:33 03.09.2019 (обновлено: 14:43 03.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Член социального комитета Совета Федерации Елена Попова предлагает провести мониторинг исполнения законодательства на местах для организаторов несанкционированных акций в случае привлечения несовершеннолетних к таким митингам.
"С начала осенней сессии мы обсудим с коллективом в социальном комитете необходимость мониторинга исполнения законодательства в регионах РФ о привлечении организаторов к ответственности, в том числе уголовной, за участие подростков в их несанкционированных акциях", - сказала Попова РИА Новости во вторник.
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Она пояснила, что у нее пока нет данных о привлечении к уголовной ответственности таких организаторов акций, однако в соцсетях постоянно появляются призывы к школьникам принять в них участие.
"Я полагаю, мы обратимся к комитету Совфеда по конституционному законодательству для совместной работы в их направлении и направим запросы в каждый округ к получению статистики по незаконным акциям и участию в них несовершеннолетних", - сказала сенатор.
Она особо отметила, что "речь не идет о неуголовной ответственности самих ребят, за привлечение в несанкционированные акции должны отвечать организаторы".
Попова также считает, что организаторы мероприятия, кроме объявления о проведении акции, должны предоставлять данные о том, что разрешено или нет это мероприятие.
По словам законодателя, свой мониторинг проводит Общественная палата РФ, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ также обсуждалась эта тема.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек, причем некоторые, в том числе организаторы несогласованных акций, были задержаны повторно. Также уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщал, что на несогласованной акции 3 августа были задержаны десятки несовершеннолетних.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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