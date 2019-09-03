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РИА Новости

"Мы не теряли надежды": как семья нашла дочь, пропавшую 20 лет назад

15:02 03.09.2019 (обновлено: 15:21 03.09.2019)
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© МВД Республики Беларусь Юлия с настоящими родителями
Юлия с настоящими родителями
© МВД Республики Беларусь
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. "На вид четыре года, рост 90 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, нос средний, волос светло-русый, вьющийся, может проживать в цыганской семье" — старая ориентировка, опубликованная в интернете, недавно помогла семье Моисеенко из Белоруссии найти дочь, пропавшую еще в 1999-м. Все эти годы Юлию воспитывала приемная семья из России. Почему четырехлетняя девочка оказалась в сотнях километров от дома и как семья воссоединилась спустя 20 лет — в материале РИА Новости.

Последняя электричка

В октябре 1999-го отец четырехлетней Юли поехал на рынок продавать картошку и взял с собой девочку. В Новое Село возвращались последней электричкой. В пути отец задремал, а когда проснулся, ребенка в вагоне не было.
Семья забила тревогу. Первым делом знакомые и родственники доехали до конечной станции Осиповичи, опросили всех торговцев на привокзальной площади, расклеили повсюду фотографии, но это не помогло.
© МВД Республики БеларусьОриентировка 20-летней давности
Ориентировка 20-летней давности
© МВД Республики Беларусь
Ориентировка 20-летней давности
В местной милиции подняли на ноги весь личный состав. Искали в поездах, на станциях, фотографии Юли разослали по всей стране. Ориентировку опубликовали и озвучили в эфире многие местные СМИ.
Родители опасались, что дочку могли украсть цыгане, по словам одного из свидетелей, он видел похожую на Юлю девочку рядом со смуглой женщиной. Однако у милиции в этом направлении так и не появилось ни одной зацепки.
Время шло, в итоге семья уехала из родной деревни — там все напоминало о потере. Однако веры в чудо все же не теряли.
"Жили с надеждой 20 лет, — говорит мама Юлии в видеоролике МВД Республики Беларусь. — Каждый день ездили, искали, писали объявления. Жили с надеждой, что мы ее найдем".
Следователи также не раз возвращались к делу Юли Моисеенко: общались с семьей и заново рассылали ориентировку по местным СМИ. Отрабатывали разные версии — даже подозревали, что к исчезновению может быть причастен отец Юли.
© МВД Республики БеларусьДля подтверждения родства специалисты провели ДНК-экспертизу
Для подтверждения родства специалисты провели ДНК-экспертизу
© МВД Республики Беларусь
Для подтверждения родства специалисты провели ДНК-экспертизу
Тогда и подумать никто не мог, что девочку нужно искать в соседнем государстве.

Новая жизнь

Сама Юля не знает, как пропала. Лишь помнит, что сотрудники милиции нашли ее на железнодорожной станции в Рязани. Как выяснится позднее, это произошло спустя 20 дней после исчезновения. От Рязани до ее родной белорусской деревни порядка тысячи километров. По обрывочным воспоминаниям девушки, этот путь она проделала с какой-то незнакомой супружеской парой — помнит, что они постоянно куда-то шли и прятались от людей в форме.
Тогда, 20 лет назад, Юля охотно рассказала рязанским милиционерам все, что о себе знала: имя, как зовут маму и папу, о младшем брате и старшей сестре. Однако ни фамилию, ни точное место жительства девочка не назвала.
Как и белорусские коллеги, местные силовики не догадались поискать родителей ребенка в другой стране. Хотя подсказки были — периодически Юля выдавала "странные" слова: цибуля, бульба. Но никто на это так и не обратил внимания.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода России. Рязань
Города России. Рязань
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Города России. Рязань
Девочку определили в центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А спустя несколько месяцев, когда поиски родителей не дали результатов, ей нашли приемную семью.
"У моих опекунов есть еще два родных сына, мои старшие братья. Очень хорошие ребята, всегда меня защищали, даже когда я дома набезобразничаю, брали вину на себя, вступались за меня, рассказала Юлия РИА Новости. — Столько всего было смешного, столько хорошего! Я всегда и в лагеря ездила, и на море. Родители со мной занимались, делали уроки… Я им очень благодарна".
Юля окончила школу, отучилась на товароведа, а недавно поступила в медицинский колледж. У нее есть дочь от первого брака. И она не раз пыталась найти биологических родителей.

Век интернета

Возможно, Юля так ничего и не узнала бы о своей настоящей семье, если б не упорство ее молодого человека Ильи.
"С Юлей мы познакомились относительно недавно, в марте, — вспоминает Илья. — Она рассказала о своей ситуации, вот я и попробовал найти о ней какую-то информацию. Хорошо, что сейчас век интернета".
Елена Темникова
2 марта 2018, 08:00РИА Новости
Пусть мама услышит: потерявшуюся дочь и сестру нашли спустя сорок лет
По ключевым словам "девочка Юля", "четыре года", "потерялся ребенок" он вышел на белорусские интернет-ресурсы и нашел газетную статью двадцатилетней давности. Несколько дней Юля и Илья обдумывали, что делать. И все же обратились в местное отделение милиции.
"Я, вся в слезах, спрашиваю у мамы: "Мама, как ты отреагируешь на то, что я свяжусь с родными родителями, не будешь ли ты переживать, ревновать?" А она отвечает: "Я желаю тебе самого лучшего, если не сделаешь этого, будешь всю жизнь жалеть", — говорит Юля.
Силовики подняли и изучили старое дело, некоторые детали в рассказе жительницы Рязани и истории исчезновения ребенка в 1999 году сошлись. Однако, чтобы быть уверенными, специалисты провели несколько исследований, ДНК-экспертиза все подтвердила.
Недавно Юля ездила на родину, познакомилась с родителями. Те уговаривают переехать к ним, но она пока решила остаться в Рязани — нужно доучиться. Девушка говорит, что теперь у нее две мамы и два папы.
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Общество
Популярные комментарии
Девчонка счастливый билет вытянула. И с молодым человеком ей повезло и с приёмными родителями повезло, которые её обеспечивали всю жизнь, благодаря которым она отучилась, поступила в ВУЗ и выросла нормальным человеком, а потом вполне нормально отреагировали на то, что она захотела увидеться с биологическими родителями. Жаль, что в жизни так далеко не всем потеряшкам так везёт.
3 сентября, 17:33
Константин Е
2800000
Молодец Илья!
3 сентября, 16:12
Арсений Понфилекно
2700000
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