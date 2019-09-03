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РИА Новости

Подмосковные школьники смогут выполнять домашние задания онлайн

14:24 03.09.2019 (обновлено: 14:26 03.09.2019)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подмосковные школьники смогут решать онлайн домашнее задание в рамках проекта "Цифровой класс", учащиеся и учителя также будут иметь доступ к банку заданий, презентациям и другим учебным материалам, сообщается в пресс-службе министерства образования области.
"В новом учебном году мы запускаем апробацию проекта "Цифровой класс", в рамках которого подмосковные учителя будут иметь доступ к банку календарно-тематических планирований, смогут транслировать ученикам самостоятельные и лабораторные работы, тесты, презентации к урокам. Также для педагогов открывается возможность задавать домашние задания и проводить независимые тестирования онлайн с дальнейшей автоматизированной проверкой", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Московской области Ольга Забралова, которую цитирует пресс-служба.
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По данным министра, педагоги могут задавать домашние задания через специальный интернет-ресурс по 20 предметам школьной программы, которые, в свою очередь, компьютер проверяет автоматически и предоставляет учителю полный отчёт.
"Таким образом, это сэкономит время специалистов, а также обеспечит объективность проверок", – резюмировала Забралова.
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