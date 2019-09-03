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РИА Новости

Депутат Рады заявил об отсутствии парламентаризма на Украине

14:14 03.09.2019 (обновлено: 16:22 03.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что в стране "больше нет парламентаризма", так как законы якобы принимаются с нарушениями, а неприкосновенность не снимают со всех представителей власти.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.

"Конечно, приятно, когда снимают неприкосновенность. Я считаю, что это правильно, но когда она снята со всех… Любой человек, который скажет сегодня слово, которое не нравится власти, при нашей честной правоохранительной системе не защищен ничем… Парламентаризма больше нет. Я не за депутатскую неприкосновенность, но я за то, чтобы она была снята со всех", - сказал Рабинович во вторник в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Он отметил, что "хорошие дела" нужно совершать по закону, а сейчас парламент "является каким-то просто инструментом штампования законов, ни один из которых никто не читал и не видел".
По мнению другого депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, закон о снятии депутатской неприкосновенности будет аннулирован в Конституционном суде. "Данное решение, конечно же, будет аннулировано Конституционным судом. Фактически вся работа Верховной рады сегодня – бессмысленна. Для кого это делалось? Что это за шарлатанство, я не понимаю. Ни я, ни партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в этом шабаше участия принимать не будем. Мы за закон, порядок и дисциплину", - сказал Кива во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Вчера, 14:06Сказано в эфире
"Сделать лохами". Экс-депутат Рады об отмене депутатской неприкосновенностиПарламент Украины принял закон об отмене депутатской неприкосновенности. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал нововведение.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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