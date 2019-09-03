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РИА Новости

Зеленский поддержал отмену депутатской неприкосновенности на Украине

13:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал отмену депутатской неприкосновенности и заявил, что отныне в стране больше не будет "касты неприкосновенных".
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности… Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь", - написал Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.
Президент также поблагодарил фракцию "Слуга народа" и другие фракции за голосование за отмену депутатской неприкосновенности, а также украинцев, которые поверили команде президента.
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