Главным событием сезона в "Ленкоме" станет новый спектакль Марка Захарова

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главным событием нового, 93-го, сезона Московского театра "Ленком" станет новая постановка художественного руководителя театра Марка Захарова "Капкан", сообщил во вторник на сборе труппы директор театра Марк Варшавер.
"Мы открываем новый, 93-й, сезон, и к сожалению, впервые с нами нет нашего Марка Анатольевича", - сказал Варшавер.
Как он сообщал ранее, Захаров лежит в больнице с воспалением легких. "Сейчас уже все в порядке, но еще нужно время, чтобы окрепнуть. Он передает всем пламенный привет, говорит, что очень скучает по работе и по коллективу, всем просил кланяться", - передал Варшавер.
По его словам, главным событием сезона станет новая постановка Марка Захарова "Капкан" по пьесе, которую он написал по произведению Сорокина. Директор отметил, что Захаров приступит к работе примерно через неделю, а может и раньше, и сразу начнет репетиции нового спектакля, начало которому положено было еще в прошлом сезоне.
Также Варшавер сообщил, что есть договоренность с режиссером Глебом Панфиловым о постановке пьесы канадского автора Форса "Давние знакомые" с Инной Чуриковой и Александром Збруевым в главных ролях. Также возможны переговоры с режиссером Дайнюсом Казлаускасом.
"В этом году 21 октября мы будем вспоминать гордость нашего театра, замечательного артиста Николая Петровича Караченцова. И в этот вечер, 21 октября, состоится вечер памяти, в котором уже объявили о своем желании участвовать многие известные мастера эстрады, кино и театра. А 23-го состоится открытие памятника на могиле Караченцова. Еще одна памятная дата для нас 12 марта – 80 лет исполнилось бы известному драматургу Григорию Горину, и мы тоже будем вспоминать его", - рассказал Варшавер.
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