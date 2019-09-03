Главным событием сезона в "Ленкоме" станет новый спектакль Марка Захарова

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главным событием нового, 93-го, сезона Московского театра "Ленком" станет новая постановка художественного руководителя театра Марка Захарова "Капкан", сообщил во вторник на сборе труппы директор театра Марк Варшавер.

"Мы открываем новый, 93-й, сезон, и к сожалению, впервые с нами нет нашего Марка Анатольевича", - сказал Варшавер.

Как он сообщал ранее, Захаров лежит в больнице с воспалением легких. "Сейчас уже все в порядке, но еще нужно время, чтобы окрепнуть. Он передает всем пламенный привет, говорит, что очень скучает по работе и по коллективу, всем просил кланяться", - передал Варшавер.

По его словам, главным событием сезона станет новая постановка Марка Захарова "Капкан" по пьесе, которую он написал по произведению Сорокина. Директор отметил, что Захаров приступит к работе примерно через неделю, а может и раньше, и сразу начнет репетиции нового спектакля, начало которому положено было еще в прошлом сезоне.

Также Варшавер сообщил, что есть договоренность с режиссером Глебом Панфиловым о постановке пьесы канадского автора Форса "Давние знакомые" с Инной Чуриковой и Александром Збруевым в главных ролях. Также возможны переговоры с режиссером Дайнюсом Казлаускасом.