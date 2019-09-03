В Раде прокомментировали принятие закона об отмене неприкосновенности

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, может быть отменен в Конституционном суде из-за нарушения процедуры его принятия, считает депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.

"Нарушение процедуры поставило это решение под угрозу - в случае обращения в Конституционный суд есть риск отмены принятых изменений (в Конституцию - ред.)", - написал Арьев во вторник на своей странице в Facebook

Депутат считает, что депутатский иммунитет будет и далее действовать, поскольку норма об этом также прописана в законе "О статусе народного депутата".

"Пока в него (закон - ред.) не внесут соответствующие изменения, все остается как и было", - добавил Арьев.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.