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РИА Новости

В Раде прокомментировали принятие закона об отмене неприкосновенности

13:25 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады . Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, может быть отменен в Конституционном суде из-за нарушения процедуры его принятия, считает депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
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"Нарушение процедуры поставило это решение под угрозу - в случае обращения в Конституционный суд есть риск отмены принятых изменений (в Конституцию - ред.)", - написал Арьев во вторник на своей странице в Facebook.
Депутат считает, что депутатский иммунитет будет и далее действовать, поскольку норма об этом также прописана в законе "О статусе народного депутата".
"Пока в него (закон - ред.) не внесут соответствующие изменения, все остается как и было", - добавил Арьев.
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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