В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга

МУРМАНСК, 3 сен - РИА Новости. Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

Тело мужчины 1953 года рождения было обнаружено в Ловозерском районе Мурманской области.

"Установлено, что погибший прибыл на территорию Мурманской области из Санкт-Петербурга в туристических целях. 27 июля 2019 года он оставил свой автомобиль на парковке ООО "Ловозерский ГОК", сообщив, что направляется в сторону Сейдозера. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, однако 28 июля 2019 года он не вернулся и на связь больше не выходил", - говорится в сообщении.

Утром 2 сентября тело петербуржца обнаружил местный житель, участвовавший в поисковой операции, примерно в 3,5 километра на юге от места, где он оставил автомобиль. Следователи не обнаружили явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Как пояснили в ведомстве, рядом с телом была обнаружена собака туриста, а также снаряжение, продукты питания и палатка, которыми мужчина, судя по всему, не успел воспользоваться.