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РИА Новости

В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга

13:20 03.09.2019 (обновлено: 14:50 03.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 3 сен - РИА Новости. Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
Тело мужчины 1953 года рождения было обнаружено в Ловозерском районе Мурманской области.
"Установлено, что погибший прибыл на территорию Мурманской области из Санкт-Петербурга в туристических целях. 27 июля 2019 года он оставил свой автомобиль на парковке ООО "Ловозерский ГОК", сообщив, что направляется в сторону Сейдозера. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, однако 28 июля 2019 года он не вернулся и на связь больше не выходил", - говорится в сообщении.
Утром 2 сентября тело петербуржца обнаружил местный житель, участвовавший в поисковой операции, примерно в 3,5 километра на юге от места, где он оставил автомобиль. Следователи не обнаружили явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Как пояснили в ведомстве, рядом с телом была обнаружена собака туриста, а также снаряжение, продукты питания и палатка, которыми мужчина, судя по всему, не успел воспользоваться.
В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти, опрашиваются очевидцы и родственники мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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