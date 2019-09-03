Зюганов прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны кощунственно, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Это вообще кощунственно. Но надо отдать должное, что не поехал и Трамп, прикрылся очередным тайфуном, не поехал и президент Франции, китайцы не собирались туда ехать, англичане тоже уклонились, хотя они в данном случае союзники Польши. Так что пусть они там сами отмечают", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-24".
Он также отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп сломал всю систему международных отношений, "поэтому в Польше проявляются такого рода акции морально-политического вандализма".
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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