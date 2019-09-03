Зюганов прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны кощунственно, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он также отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп сломал всю систему международных отношений, "поэтому в Польше проявляются такого рода акции морально-политического вандализма".

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.