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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Зюганов прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

13:09 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны кощунственно, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Это вообще кощунственно. Но надо отдать должное, что не поехал и Трамп, прикрылся очередным тайфуном, не поехал и президент Франции, китайцы не собирались туда ехать, англичане тоже уклонились, хотя они в данном случае союзники Польши. Так что пусть они там сами отмечают", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-24".
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Он также отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп сломал всю систему международных отношений, "поэтому в Польше проявляются такого рода акции морально-политического вандализма".
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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80 лет с начала Второй мировой войныДональд ТрампКПРФНАТОЕвросоюзГеннадий ЗюгановМоскваРоссияСШАВ мире
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