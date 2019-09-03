Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:06Z
https://ria.ru/20190903/1558203221.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_0:122:3211:1928_1036x0_80_0_0_14f4ab1c2477ee72a5bb7f6fc55cede8.jpg
РИА Новости

Пострадавшая в ДТП в Череповце находится в реанимации

13:06 03.09.2019
2094
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Медсестра. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на пешеходном переходе в Череповце в Вологодской области, в результате которого погибли два человека, сообщает сайт мэрии города.
"От удара женщина получила множественные травмы с правой стороны тела. Сейчас она находится в больнице города Череповца, ее состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе мэрии Череповца.
Водитель троллейбуса
2 сентября, 14:57РИА Новости
В Москве на Ломоносовском проспекте частично перекрыли движение из-за ДТП
ДТП произошло на пешеходном переходе днем 2 сентября около Дворца металлургов. По словам очевидцев, которые приводит сайт мэрии города, автомобиль KIA Rio сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. 40-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли на месте, 59-летнюю женщину увезли с места ДТП на реанимобиле.
По данным УГИБДД по Вологодской области, за рулем машины KIA Rio находился 24-летний сотрудник Дарвинского заповедника. Инспекторы ГИБДД не обнаружили у него явных признаков алкогольного опьянения. Водителя доставили в наркологию для обследования, он находился в шоковом состоянии и не мог ничего объяснить.
000452
Обсудить 0
ЧереповецПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния