Пострадавшая в ДТП в Череповце находится в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на пешеходном переходе в Череповце в Вологодской области, в результате которого погибли два человека, сообщает сайт мэрии города.

"От удара женщина получила множественные травмы с правой стороны тела. Сейчас она находится в больнице города Череповца, ее состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе мэрии Череповца.

ДТП произошло на пешеходном переходе днем 2 сентября около Дворца металлургов. По словам очевидцев, которые приводит сайт мэрии города, автомобиль KIA Rio сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. 40-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли на месте, 59-летнюю женщину увезли с места ДТП на реанимобиле.