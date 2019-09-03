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РИА Новости

Южная Осетия закроет на два дня границу с Грузией

13:01 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Южная Осетия на два дня закроет границу с Грузией в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, сообщило КГБ республики.
"В связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 20.00 (совпадает с мск) 4 сентября планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6.00 6 сентября 2019 года", - сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
В ответ югоосетинские пограничники начали "гуманитарную операцию" в окрестностях села Цнелис. После этого Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
1 сентября, 18:46Радио
Грузия увеличивает число военных на границе с Южной Осетией, заявил Цхинвал
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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Южная ОсетияГрузияВ мире
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