Южная Осетия закроет на два дня границу с Грузией

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Южная Осетия на два дня закроет границу с Грузией в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, сообщило КГБ республики.

"В связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 20.00 (совпадает с мск) 4 сентября планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6.00 6 сентября 2019 года", - сообщается на странице ведомства в Facebook

Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики и в районе села Цнелис. В свою очередь грузинская сторона заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.

В ответ югоосетинские пограничники начали "гуманитарную операцию" в окрестностях села Цнелис. После этого Госдепартамент США призвал Россию задействовать свои каналы для предотвращения эскалации на границе.