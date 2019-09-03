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РИА Новости

Путин и Баттулга возложили венок к памятнику Жукову в Улан-Баторе

12:55 03.09.2019 (обновлено: 13:49 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время церемонии возложения венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время церемонии возложения венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе, пообщались с ветеранами и правнучкой знаменитого маршала.
Напротив памятника Жукову собрались многочисленные жители Улан-Батора, которые громко приветствовали подъезжающий кортеж Путина радостными возгласами.
На церемонии возложения венка также присутствовали четверо ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе, самому старшему из которых исполнился 101 год, а самому младшему - 95 лет, и многочисленные российские и монгольские участники международной молодежной экспедиции "Пламя гордости за победу". Некоторые из ветеранов были в национальных монгольских костюмах, с боевыми орденами и медалями. После возложения венка Путин и Баттулга подошли к сидящим ветеранам.
"Хотел бы вас поздравить с сегодняшним праздником", - обратился к ним президент РФ.
Главе российского государства рассказали о фронтовой судьбе каждого ветерана, и он тепло пожал каждому руку, сказав личные поздравления.
За спинами ветеранов стояли дети и внуки советских и монгольских полководцев, в том числе и правнучка маршала Жукова. "Будем гордиться ветеранами, слава богу, они живы... будем хранить святую память о ваших родственниках", - обратился к ним Путин.
Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией.
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Трехметровый монумент — красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и именем маршала Советского союза является частью мемориального комплекса, неподалеку от него располагается дом—музей, открывшийся в 1979 году. В одноэтажном доме в 15 районе Улан-Батора находилась ставка Жукова: там он жил со своей семьей после приезда из района Халхин-Гола, с октября 1939 до мая 1940 года.
В экспозиции дома—музея представлены фотоматериалы, кинохроника, литература и личные вещи маршала, подаренные его семьей. Они рассказывают историю зарождения советско—монгольского боевого содружества, о разгроме японской армии объединёнными войсками под командованием Жукова в районе реки Халхин—Гол в 1939 году, о содружестве МНР и СССР в годы Великой Отечественной войны и совместных действиях советских и монгольских войск по разгрому Квантунской армии Японии на завершающем этапе Второй мировой войны в августе 1945 года.
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Халтмаагийн БаттулгаСодружествоВладимир ПутинЯпонияРоссияСССРОбщество
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