Путин и Баттулга возложили венок к памятнику Жукову в Улан-Баторе

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время церемонии возложения венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе, пообщались с ветеранами и правнучкой знаменитого маршала.

Напротив памятника Жукову собрались многочисленные жители Улан-Батора, которые громко приветствовали подъезжающий кортеж Путина радостными возгласами.

Путин в Улан-Баторе. Официальная церемония встречи гостя президентом Монголии pic.twitter.com/VwkRDtOJ8j — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019

На церемонии возложения венка также присутствовали четверо ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе, самому старшему из которых исполнился 101 год, а самому младшему - 95 лет, и многочисленные российские и монгольские участники международной молодежной экспедиции "Пламя гордости за победу". Некоторые из ветеранов были в национальных монгольских костюмах, с боевыми орденами и медалями. После возложения венка Путин и Баттулга подошли к сидящим ветеранам.

"Хотел бы вас поздравить с сегодняшним праздником", - обратился к ним президент РФ.

Церемония встречи Путина в Монголии получилась немного не протокольной pic.twitter.com/zyMH4F3BF0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019

Главе российского государства рассказали о фронтовой судьбе каждого ветерана, и он тепло пожал каждому руку, сказав личные поздравления.

За спинами ветеранов стояли дети и внуки советских и монгольских полководцев, в том числе и правнучка маршала Жукова. "Будем гордиться ветеранами, слава богу, они живы... будем хранить святую память о ваших родственниках", - обратился к ним Путин.

Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией.

Трехметровый монумент — красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и именем маршала Советского союза является частью мемориального комплекса, неподалеку от него располагается дом—музей, открывшийся в 1979 году. В одноэтажном доме в 15 районе Улан-Батора находилась ставка Жукова: там он жил со своей семьей после приезда из района Халхин-Гола, с октября 1939 до мая 1940 года.