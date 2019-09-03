Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T12:53Z
https://ria.ru/20190903/1558202413.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155786/19/1557861973_0:279:716:682_1036x0_80_0_0_5dece32cf19fea1c8f1cf9a067e39817.jpg
РИА Новости

Шойгу: учения "Центр-2019" предполагают присутствие глав стран-участниц

12:53 03.09.2019
512
© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, предполагают присутствие глав стран-участниц, сообщил на селекторном совещании во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что вместе с российскими военными поставленные задачи на учениях будут решать их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.
"Предполагается присутствие глав государств и оборонных ведомств стран-участниц учения", - сказал Шойгу.
Сергей Шойгу
Вчера, 12:39РИА Новости
Учения "Центр-2019" не направлены против других стран, заявил Шойгу
2300001
Обсудить 0
Сергей ШойгуКитайРоссияБезопасность
Рекомендуем
Сергей Шойгу
Учения "Центр-2019" не направлены против других стран, заявил Шойгу
РИА
Новости
Самозарядный пистолет Удав,
В России разработали модульный глушитель для стрелкового оружия
Акция протеста в Гонконге
Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге
Вертолет Ми-28НМ
Минобороны получило 112 вертолетов по госпрограмме вооружения
Лента
новостей
Андреевский флаг
ВМФ получит 176 вспомогательных судов до 2027 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи.
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном
Улица Киева
Новое правительство Украины переименовало четыре министерства
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%
Российский многоцелевой вертолет Ка-226
Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Южная Осетия закроет на два дня границу с Грузией
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время церемонии возложения венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе
Путин и Баттулга возложили венок к памятнику Жукову в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
Додон собирается встретится с Путиным, чтобы обсудить газовый вопрос
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
Лента новостейМолния