Шойгу: учения "Центр-2019" предполагают присутствие глав стран-участниц

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, предполагают присутствие глав стран-участниц, сообщил на селекторном совещании во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что вместе с российскими военными поставленные задачи на учениях будут решать их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.