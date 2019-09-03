Спикер Рады оценил закон об отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что процедура принятия решения об отмене депутатской неприкосновенности соответствует законодательству.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. В "Оппозиционной платформе - за жизнь" пообещали на следующей неделе оспорить в Конституционном суде принятие этого закона.

"Если мы идем по общим процедурам, то я уверен, что решение о его принятии (законопроекта о лишении депутатской неприкосновенности - ред.) полностью отвечает действующему законодательству", - заявил Разумков журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

При этом он отметил, что закон о регламенте парламента очень сложный и "всегда можно найти какой-то пункт, к которому можно будет вернуться, что он не в полном объеме выполнен".

Также Разумков заявил, что депутаты сейчас могут обращаться в Конституционный суд, но не понимает, "как после этого можно будет идти снова на выборы и говорить, как вы беспокоитесь о судьбе простых украинцев".

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил что, в партии не настолько глупы, чтобы нарушать регламент, поэтому закон о снятии депутатской неприкосновенности был принят без нарушений.

"Ну как вы считаете, неужели мы были бы настолько глупы, чтобы брать и нарушать регламент и законодательные нормы, если это такое первое обещание которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза, нет никаких нарушений", - сказал Арахамия в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина"

Арахамия подчеркнул, что снятие неприкосновенности позитивно повлияет на реформу правоохранительной системы, так как у депутатов "не будет особого статуса" и это будет в их интересах.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.