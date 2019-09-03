ВМФ получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

​МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Военно-морской флот России по текущей госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018-2027 годы, получит 176 вспомогательных судов, заявил во вторник в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность доведена до 85%. В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы будет поставлено еще 176 судов", - сказал он.