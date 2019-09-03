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РИА Новости

ВМФ получит 176 вспомогательных судов до 2027 года

12:19 03.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
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© РИА Новости / Павел Львов
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​МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Военно-морской флот России по текущей госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018-2027 годы, получит 176 вспомогательных судов, заявил во вторник в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность доведена до 85%. В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы будет поставлено еще 176 судов", - сказал он.
Министр отметил, что сегодня вспомогательный флот ВМФ РФ насчитывает более 450 судов, при этом некоторые из них неисправны и не имеют дальнейших перспектив использования.
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