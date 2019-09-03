Участники Армейских игр-2019 установили свыше 70 рекордов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 70 рекордов установили участники Армейский международных игр - 2019, 40 из них принадлежат российским военнослужащим. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"Несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые завершились 17 августа. В ходе соревнований было установлено свыше 70 рекордов, 40 из них принадлежат российским военнослужащим", - сказал глава Минобороны.
Он отметил, что в пятёрку сильнейших вошли команды партнёров России по СНГ - Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.
"Военнослужащие Китая на втором месте. Россия в пятый раз завоевала титул чемпиона", - подчеркнул Шойгу.
Он поблагодарил участников и организаторов игр, а также иностранных друзей, которые приняли конкурсы на своей территории, и отметил, что состязания были проведены на высшем уровне.
"От зарубежных коллег уже поступают заявки на участие в АрМИ-2020 и предложения о проведении турниров на своих полигонах. Считаем, что такая форма сотрудничества имеет большой потенциал. Продолжим его развивать", - добавил министр.