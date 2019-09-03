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РИА Новости

Участники Армейских игр-2019 установили свыше 70 рекордов

12:14 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВалерий Герасимов и Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019
Валерий Герасимов и Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 70 рекордов установили участники Армейский международных игр - 2019, 40 из них принадлежат российским военнослужащим. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"Несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые завершились 17 августа. В ходе соревнований было установлено свыше 70 рекордов, 40 из них принадлежат российским военнослужащим", - сказал глава Минобороны.
Он отметил, что в пятёрку сильнейших вошли команды партнёров России по СНГ - Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.
"Военнослужащие Китая на втором месте. Россия в пятый раз завоевала титул чемпиона", - подчеркнул Шойгу.
Он поблагодарил участников и организаторов игр, а также иностранных друзей, которые приняли конкурсы на своей территории, и отметил, что состязания были проведены на высшем уровне.
"От зарубежных коллег уже поступают заявки на участие в АрМИ-2020 и предложения о проведении турниров на своих полигонах. Считаем, что такая форма сотрудничества имеет большой потенциал. Продолжим его развивать", - добавил министр.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
12 августа, 21:42Тюменская область
Александр Моор: Армейские игры "АрМИ-2019" повышают престиж военной службы
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АрМИ-2019Сергей ШойгуБезопасность
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