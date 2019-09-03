Участники Армейских игр-2019 установили свыше 70 рекордов

Валерий Герасимов и Олег Салюков вручили кубок военнослужащим армии России за 1-е место в финале первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 70 рекордов установили участники Армейский международных игр - 2019, 40 из них принадлежат российским военнослужащим. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые завершились 17 августа. В ходе соревнований было установлено свыше 70 рекордов, 40 из них принадлежат российским военнослужащим", - сказал глава Минобороны.

Он отметил, что в пятёрку сильнейших вошли команды партнёров России по СНГ - Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

"Военнослужащие Китая на втором месте. Россия в пятый раз завоевала титул чемпиона", - подчеркнул Шойгу.

Он поблагодарил участников и организаторов игр, а также иностранных друзей, которые приняли конкурсы на своей территории, и отметил, что состязания были проведены на высшем уровне.