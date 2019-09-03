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РИА Новости

Минобороны получило 112 вертолетов по госпрограмме вооружения

12:14 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках госпрограммы вооружения-2027 получило 112 вертолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия компании должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолёта... В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.
По словам министра, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолётных комплексов Ми-28НМ. Министр отметил, что при заключении контракта производитель существенно снизил стоимость вертолетов.
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Ми-28НММинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
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