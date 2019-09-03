Минобороны получило 112 вертолетов по госпрограмме вооружения

"В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия компании должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолёта... В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.