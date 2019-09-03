Минобороны получило 112 вертолетов по госпрограмме вооружения

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках госпрограммы вооружения-2027 получило 112 вертолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия компании должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолёта... В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.
По словам министра, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолётных комплексов Ми-28НМ. Министр отметил, что при заключении контракта производитель существенно снизил стоимость вертолетов.