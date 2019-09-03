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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" планирует в 2020 году начать работы на площадке АЭС в Узбекистане

12:07 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству атомной электростанции в Узбекистане, заявил во вторник генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Лихачев во вторник принял участие в торжественной церемонии открытия первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана.
"Наша главная задача - выйти на площадку в начале следующего года, уже имея контракт и имея основные совместные решения как по этапам финансирования, так и по этапам реализации проекта", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос о ходе реализации проекта.
Гендиректор "Росатома" сообщил, что за прошедшее с момента подписания соглашения о строительстве АЭС время стороны "подготовили все необходимые знания, чтобы уже описать в контрактных документах образ будущей станции, ее параметры".
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"До конца года мы планируем выйти на контрактный верхний уровень. Начался также диалог между Минфинами по финансовым вопросам в рамках кредитного соглашения", - добавил Лихачев.
В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
В конце июня нынешнего года АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Ранее гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевМинистерство финансов РФНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РосатомТашкентУзбекистанРоссия
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