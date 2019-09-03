В МИД оценили перспективы предстоящих переговоров России и Японии

"Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, но мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть, чтобы сближать их и продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал Моргулов журналистам в кулуарах ВЭФ.