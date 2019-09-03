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РИА Новости

В МИД оценили перспективы предстоящих переговоров России и Японии

11:45 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва не ожидает прорыва по вопросу мирного договора с Японией на предстоящих во Владивостоке переговорах президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, пока позиции сторон существенно расходятся, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, но мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть, чтобы сближать их и продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал Моргулов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
Вчера, 05:32РИА Новости
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Синдзо АбэИгорь МоргуловМИД РФВладимир ПутинЯпонияРоссияПолитика
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