Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах

"Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются", - сказал Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможном размещении комплексов "Бастион" на Курильских островах.