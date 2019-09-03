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РИА Новости

Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах

11:35 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Южные Курилы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вопросы российского военного строительства в ходе переговоров с Японией по мирному договору не обсуждаются, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются", - сказал Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможном размещении комплексов "Бастион" на Курильских островах.
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Игорь МоргуловМИД РФВладивостокЯпонияРоссияВ мире
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