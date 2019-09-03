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РИА Новости

Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза

11:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав планирует развивать практику целевого приема в вузы, однако полностью переходить на систему распределения на работу окончивших вуз врачей пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Первое, что мы планируем, это развивать целевой прием..., но полностью перейти на распределение мы пока не планируем",- сказала Скворцова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).

Она уточнила, что сейчас в целом по стране уже более 50% студентов обучаются по целевому приему.
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