Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав планирует развивать практику целевого приема в вузы, однако полностью переходить на систему распределения на работу окончивших вуз врачей пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Первое, что мы планируем, это развивать целевой прием..., но полностью перейти на распределение мы пока не планируем",- сказала Скворцова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).
Она уточнила, что сейчас в целом по стране уже более 50% студентов обучаются по целевому приему.