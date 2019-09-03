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РИА Новости

Под Челябинском открыли первую в России многотопливную АЗС

11:14 03.09.2019 (обновлено: 11:59 03.09.2019)
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© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб ЛунинАлексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб Лунин
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Дочерняя структура "Новатэка" - ООО "Новатэк-АЗК" - открыла во вторник в городе Копейск Челябинской области первый в России многотопливный автозаправочный комплекс, где можно заправиться любым видом топлива, от бензина до сжиженного природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие глава и совладелец "Новатэка", ведущего российского производителя СПГ, Леонид Михельсон и челябинский губернатор Алексей Текслер.
© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб ЛунинАлексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб Лунин
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
"Во многих странах десятки тысяч машин работают на сжиженном природном газе, просто надо этим заниматься. Здесь, в Челябинской области, мы нашли хороших партнеров, которые занимаются переводом общественного транспорта (на газ - ред.). СПГ-комплексов будет много – по всей дороге от Челябинска до Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое будущее", - сказал Михельсон.
© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб ЛунинАлексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
© Фото : Официальный сайт ВРИО Губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича/ Глеб Лунин
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
По словам губернатора, Челябинская область является пилотным регионом, где так комплексно подходят к развитию газомоторного топлива: помимо обычных будут и передвижные заправки, открывается завод по производству СПГ, принято решение развивать общественный транспорт на сжиженном природном газе и на днях в Челябинске будут запущены такие автобусы.
"Основной аспект, который важен для нас, – это экология. В несколько раз будут снижены выбросы вредных веществ", - отметил Текслер.
"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Алексей ТекслерЛеонид МихельсонНоватэкРоссияСанкт-ПетербургЧелябинская областьЭкономика
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