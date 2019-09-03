Под Челябинском открыли первую в России многотопливную АЗС

Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Дочерняя структура "Новатэка" - ООО "Новатэк-АЗК" - открыла во вторник в городе Копейск Челябинской области первый в России многотопливный автозаправочный комплекс, где можно заправиться любым видом топлива, от бензина до сжиженного природного газа, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии приняли участие глава и совладелец "Новатэка", ведущего российского производителя СПГ, Леонид Михельсон и челябинский губернатор Алексей Текслер.

"Во многих странах десятки тысяч машин работают на сжиженном природном газе, просто надо этим заниматься. Здесь, в Челябинской области, мы нашли хороших партнеров, которые занимаются переводом общественного транспорта (на газ - ред.). СПГ-комплексов будет много – по всей дороге от Челябинска до Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое будущее", - сказал Михельсон.

По словам губернатора, Челябинская область является пилотным регионом, где так комплексно подходят к развитию газомоторного топлива: помимо обычных будут и передвижные заправки, открывается завод по производству СПГ, принято решение развивать общественный транспорт на сжиженном природном газе и на днях в Челябинске будут запущены такие автобусы.

"Основной аспект, который важен для нас, – это экология. В несколько раз будут снижены выбросы вредных веществ", - отметил Текслер.