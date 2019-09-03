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РИА Новости

Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

11:05 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады сделать то, что "они многие годы обещали людям" и отменить депутатскую неприкосновенность.
Парламент Украины ранее принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. В законопроекте предлагается исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания его оспорить в Конституционном суде Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:57РИА Новости
Зеленский попросил Раду сделать то, что "депутаты многие годы обещали"
"Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины",- заявил Зеленский во вторник, выступая в Раде.
Вместе с тем президент "очень не советовал" парламентариям проверять "достоверность этой цифры вживую" и смотреть, сколько граждан придут протестовать к зданию Рады.
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим главой государства Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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