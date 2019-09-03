Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады сделать то, что "они многие годы обещали людям" и отменить депутатскую неприкосновенность.

Парламент Украины ранее принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. В законопроекте предлагается исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания его оспорить в Конституционном суде Украины.

"Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины",- заявил Зеленский во вторник, выступая в Раде.

Вместе с тем президент "очень не советовал" парламентариям проверять "достоверность этой цифры вживую" и смотреть, сколько граждан придут протестовать к зданию Рады.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим главой государства Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.