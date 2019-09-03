В Совфеде завили, что в комитет не поступало обращение РЕН ТВ по Мархаеву

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обращение телеканала РЕН ТВ с просьбой дать оценку действиям сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, у которого произошел конфликт с журналистами канала, в комитет Совфеда по регламенту не поступало, рассказал РИА Новости председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета Совфеда по регламенту Вячеславу Тимченко с просьбой дать оценку действиям сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, у которого произошел конфликт с журналистами канала.
"Обращение к нам в комитет пока не поступало, поэтому пока не могу его никак прокомментировать", - сказал Тимченко.
При этом он уточнил, что если такое обращение поступит, то оно будет рассмотрено в течение месяца.
"Согласно действующему законодательству, каждое обращение должно быть рассмотрено в течение месяца. Поэтому до начала осенней сессии нашей палаты 25 сентября время есть", - сказал глава комитета.
Корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, журналистка попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. В свою очередь Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. В управлении СК по Бурятии РИА Новости сообщили, что следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с Мархаевым. -0-