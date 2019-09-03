Почти 300 школьников Приамурья и Приангарья начнут учебу в центре "Океан"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Океан" примет на реабилитацию и отдых 265 человек из Иркутской и Амурской областей, пострадавших от паводка, учебный год для школьников начнется на берегу Японского моря 4 сентября, сообщает центр.

"Во Всероссийский детский центр "Океан" приедут 197 детей из районов Иркутской области и 68 детей из районов Амурской области, пострадавших в результате наводнения в регионах. Они станут участниками тематических программ, проходящих в ВДЦ "Океан" с 4 по 24 сентября",- говорится в информации.

Дети станут участниками образовательных программ на дружинах "Парус", "Бригантина", "Океанская Эскадра" и "Китёнок". У сотрудников центра большой опыт по реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По поручению министра просвещения Ольги Васильевой этим летом в центре отдохнули 150 школьников из пострадавших от пожаров районов Забайкальского края.

"В июле и в августе в "Океан" приехали 200 школьников из затопленных районов Иркутской области. После объявления режима чрезвычайной ситуации в регионе ВДЦ "Океан" незамедлительно выступил с инициативой принять детские делегации", - приводятся в сообщении слова директора "Океана" Андрея Базилевского.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший удар стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.