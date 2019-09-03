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РИА Новости
Восточный экономический форум

Трутнев подчеркнул важность выставки "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

10:11 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
"В пятый раз мы вместе с вами создаем "Улицу Дальнего Востока". Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим", - подчеркнул на открытии Трутнев.
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Он добавил, что в регионе сейчас строятся новые производства, привлечено более 600 миллиардов рублей инвестиций, что даёт мощный импульс развитию экономики и социальной инфраструктуры. По традиции на "Улице Дальнего Востока" регионы представляют достижения, традиции, культуру, показывают инвестиционный потенциал.
На юбилейном, пятом ВЭФ, впервые приняли участие в выставке два новичка - новые дальневосточные субъекты — Бурятия и Забайкальский край. С 3 по 6 сентября выставка открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, лидеров молодежных организаций, а с 8 сентября по "Улице Дальнего Востока" сможет погулять любой желающий.
В этом году на "Улице Дальнего Востока" будут организованы ежедневные концертные программы всех регионов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, вечера индийского кино, а также конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока" и конкурс "Мастер-шеф УДВ". В рамках спортивной программы выставки в акватории Амурского залива пройдет парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу и "Игры территорий Дальнего Востока". Все желающие смогут проверить силу и ловкость и сдать нормативы ГТО в павильоне Минспорта.
Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форумГТОМинспортЮрий ТрутневВладивостокЗабайкальский крайРоссияОбщество
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