Трутнев подчеркнул важность выставки "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.

"В пятый раз мы вместе с вами создаем "Улицу Дальнего Востока". Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим", - подчеркнул на открытии Трутнев.

Он добавил, что в регионе сейчас строятся новые производства, привлечено более 600 миллиардов рублей инвестиций, что даёт мощный импульс развитию экономики и социальной инфраструктуры. По традиции на "Улице Дальнего Востока" регионы представляют достижения, традиции, культуру, показывают инвестиционный потенциал.

На юбилейном, пятом ВЭФ, впервые приняли участие в выставке два новичка - новые дальневосточные субъекты — Бурятия и Забайкальский край. С 3 по 6 сентября выставка открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, лидеров молодежных организаций, а с 8 сентября по "Улице Дальнего Востока" сможет погулять любой желающий.

В этом году на "Улице Дальнего Востока" будут организованы ежедневные концертные программы всех регионов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, вечера индийского кино, а также конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока" и конкурс "Мастер-шеф УДВ". В рамках спортивной программы выставки в акватории Амурского залива пройдет парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу и "Игры территорий Дальнего Востока". Все желающие смогут проверить силу и ловкость и сдать нормативы ГТО в павильоне Минспорта.