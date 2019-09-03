Глава МЧС совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края, а также оценил работу спасателей, сообщается на официальном сайте МЧС России.
"Третьего сентября в город Комсомольск-на-Амуре с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он оценил работу специалистов спасательного ведомства, а также сил и средств территориальной подсистемы РСЧС по защите жилищного фонда, объектов инфраструктуры и экономики от дождевого паводка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что облет подтопленных территорий глава МЧС сделал вместе с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Они оценили масштабы проводимой работы по наращиванию высоты и ширины дамб, укреплению их конструкции песком, щебнем, обломками скальной породы, а также водонепроницаемыми материалами.
"В настоящий момент проходит выездное координационное совещание по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в связи с прохождением паводка на Дальнем Востоке", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог.