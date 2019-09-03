Глава МЧС совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края

© предоставлено МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края, а также оценил работу спасателей, сообщается на официальном сайте МЧС России.

"Третьего сентября в город Комсомольск-на-Амуре с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он оценил работу специалистов спасательного ведомства, а также сил и средств территориальной подсистемы РСЧС по защите жилищного фонда, объектов инфраструктуры и экономики от дождевого паводка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что облет подтопленных территорий глава МЧС сделал вместе с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Они оценили масштабы проводимой работы по наращиванию высоты и ширины дамб, укреплению их конструкции песком, щебнем, обломками скальной породы, а также водонепроницаемыми материалами.

"В настоящий момент проходит выездное координационное совещание по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в связи с прохождением паводка на Дальнем Востоке", - добавляется в сообщении.