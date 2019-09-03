Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T16:18Z
https://ria.ru/20190903/1558192955.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155821/30/1558213023_0:94:1000:657_1036x0_80_0_0_9bdfa4796dfb8e4a9458daa63c3dda66.jpg
РИА Новости

Глава МЧС совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края

10:11 03.09.2019 (обновлено: 16:18 03.09.2019)
275
© предоставлено МЧС РоссииГлава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края
© предоставлено МЧС России
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время осмотра пострадавших от паводка территорий Хабаровского края
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев совершил облет пострадавших от паводка районов Хабаровского края, а также оценил работу спасателей, сообщается на официальном сайте МЧС России.
"Третьего сентября в город Комсомольск-на-Амуре с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он оценил работу специалистов спасательного ведомства, а также сил и средств территориальной подсистемы РСЧС по защите жилищного фонда, объектов инфраструктуры и экономики от дождевого паводка", - говорится в сообщении.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
2 сентября, 06:31РИА Новости
В затопленном Хабаровском крае дети вынуждены на лодках добираться до школ
Отмечается, что облет подтопленных территорий глава МЧС сделал вместе с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Они оценили масштабы проводимой работы по наращиванию высоты и ширины дамб, укреплению их конструкции песком, щебнем, обломками скальной породы, а также водонепроницаемыми материалами.
"В настоящий момент проходит выездное координационное совещание по вопросам защиты населения и территорий от ЧС в связи с прохождением паводка на Дальнем Востоке", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог.
Паводок в Хабаровске
30 августа, 10:51РИА Новости
В Хабаровске началась обработка территорий от выгнанных паводком крыс
001001
Евгений ЗиничевМЧС РФХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Хабаровске
На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов
РИА
Новости
Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
Глава МЧС отметил работу служб по ликвидации последствий паводков
Международный аэропорт Воронеж
Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
Паводок в Хабаровском крае
Число подтопленных паводком домов в Хабаровском крае выросло до 183
Лента
новостей
Лесной пожар
В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о росте числа пожаров в школах с 2014 года
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Власти сообщили об увеличении за сутки лесных пожаров в Приангарье
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Автомобиль Следственного комитета России
СК выяснит обстоятельства гибели мужчины в Сочи при крупном пожаре
Полиция
В Пскове иномарка врезалась в остановку
Паводок в Хабаровске
Пик паводка в Хабаровском крае подходит к Комсомольску
Каски рабочих
В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
Ликвидация лесных пожаров
Минприроды: лесные пожары в 2020 году будут прогнозировать точнее
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
Лента новостейМолния