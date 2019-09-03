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РИА Новости

Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы

09:44 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 сен – РИА Новости. Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву провести в столице республики в 2020 году военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества, сообщила во вторник пресс-служба Назарбаева.
"Первый президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе беседы Ермекбаев доложил о проводимой работе по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности частей и соединений вооруженных сил. Кроме того, Назарбаев был проинформирован о масштабных учениях, проведенных ранее и планируемых до конца этого года.
Особое внимание во время встречи было уделено результатам работы по сокращению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления. Назарбаев также подчеркнул важность обеспечения качественной работы оборонной промышленности в интересах министерства обороны.
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По данным пресс-службы, Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития казахстанской армии. Так, по информации министра обороны, в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения вооруженных сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов.
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