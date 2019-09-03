Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый опытный образец легкого вертолета Ка-226 для Индии может быть собран в 2020 году и начнет испытания, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

"Мы начали подготовку к производству, и в 2020-2021 годах первые опытные вертолеты будут собраны для испытаний. Для нас выпускать вертолеты фирмы Камова не в новинку. Мы в свое время выпускали Ка-15, Ка-18, Ка-25", - сказал Белых.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на Улан-Удэнском заводе с 2021 года начнут производство многоцелевых вертолетов Ка-226Т в рамках соглашения с Индией на поставку 200 таких машин.

Программа локализации производства Ка-226Т в Индии – ключевой проект в рамках национальной программы Make in India. Как сообщалось, первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.