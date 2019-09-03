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РИА Новости

Леонид Белых: выпустим столько "наследников" Ан-2, сколько потребуется

10:00 03.09.2019
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© Фото : Предоставлено пресс-службой «У-УАЗ»Управляющий директор АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид Белых
Управляющий директор АО Улан-Удэнский авиационный завод Леонид Белых
© Фото : Предоставлено пресс-службой «У-УАЗ»
"Улан-Удэнский авиационный завод" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России"), являющийся единственным в России предприятием, выпускавшим как самолеты, так и вертолеты, отмечает в этом году 80-летие. Завод ни разу за свою историю не сорвал ни один госконтракт и сейчас продолжает наращивать номенклатуру производимой авиатехники. В скором времени на мощностях "У-УАЗ" будет выпускаться перспективный вертолет VRT500, региональный самолет, который сменит Ан-2, а также новейшая винтокрылая машина Ка-226Т и другие летательные аппараты. В рамках завершившегося в прошлые выходные аэрокосмического салона МАКС-2019 управляющий директор предприятия Леонид Белых рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину о продуктовой линейке завода, о сроках создания новейших и модернизированных вертолетов, а также сообщил, когда будет принято решение по концепции самолета, который придет на смену знаменитому кукурузнику.
— Леонид Яковлевич, поздравляю вас с 80-летием завода, с какими показателями предприятие подходит к своему юбилею?
Спасибо большое! Думаю, что 80-летие — дата весьма знаменательная. Что касается наших достижений, то к юбилею мы подходим с очень амбициозными проектами. В первую очередь, это передача в эксплуатацию нового серийного вертолета Ми-171А2, запуск в производство легкого вертолета Ка-226.54, проработка новых проектов, таких как офшорная версия вертолета Ми-171А2, вертолета VRT500, а также продолжается тема по региональному самолету, который планируется выпускать на нашем заводе.
Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на МАКС-2017
27 августа, 00:30РИА Новости
ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
Многозадачность нашему предприятию не в новинку. Как вы знаете, за годы истории завод сотрудничал практически со всеми отечественными авиационными конструкторскими бюро — Петлякова, Лавочкина, Микояна и Гуревича, Антонова, Яковлева, Бериева, Сухого, Миля, Камова — и умел выпускать одновременно по 4 или 5 типов летательных аппаратов. Можно перечислять очень долго: Ла-7, МиГ-15, МиГ-27, Як-25, Ан-24, Су-25, Ми-8 и другие. Это единственный завод в России, который обладает компетенциями в области производства как самолетной, так и вертолетной техники. Всего за свою историю мы произвели порядка 8,5 тысяч летательных аппаратов, которые эксплуатируются как военными, так и гражданскими потребителями. Географию поставок нашей техники можно сравнить с географией поставок автомата Калашникова. Я на заводе создавал коммерческую службу, очень много летал по всем странам и континентам и практически в каждой стране встречал вертолеты Ми-8/17!
— Темпы не снижаете?
Сегодня президентом страны перед промышленностью поставлена задача перехода на гражданские рельсы. Мы идем по этому пути, и к 2021 году линейка производимых нами воздушных судов увеличится на три новых машины. Работа предстоит большая, особенно с поставщиками, так как на каждом новом продукте запланированы новые комплектующие, за этим следует отладка производства, проведение испытаний и так далее. Вы знаете, что планируется подписание контракта с Индией на поставку Ка-226, сегодня уже изготовлен ряд агрегатов, мы движемся согласно графику, продолжается выгрузка конструкторской документации на основные агрегаты и системы вертолета. По полученной КД от АО "Камов" уже изготовлено более четырех тысяч наименований оснастки, в том числе и крупногабаритная сборочная оснастка, ощутимо проявляется облик нового вертолета.
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»Вертолет Ka-226T
Вертолет Ka-226T
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
Вертолет Ka-226T
На сегодня собрано три комплекта хвостовых балок, по два комплекта днища кабины экипажа и среднего отсека фюзеляжа, приближается к сборке первый центроплан. Помимо индийского контракта, уже сейчас службы АО "У-УАЗ" прорабатывают возможность заключения контрактов и с иными потенциальными заказчиками нового вертолета Ка-226Т.
— Как идет подготовка к серийному производству самолетов ТВС-2ДТС? Будет ли это "Байкал" или уже новый самолет, который Минпромторг заказал буквально на днях?
Необходимость легкого регионального самолета давно подтверждена маркетинговыми исследованиями. Он остро нужен для решения вопроса транспортной доступности регионов страны. Сегодня подписан ряд соглашений с Минпромторгом, Росавиацией, эксплуатирующими организациями. Собраны пожелания потенциальных заказчиков по техническим характеристикам регионального самолета, в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение этой работы. Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства.
Новый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото
8 июня 2018, 12:09РИА Новости
Самолет, который заменит Ан-2, получил название "Байкал"
— Есть ли на этот самолет заказы? Кто заказчик?
Когда проводили исследования, проехали по авиакомпаниям в Якутске, в Чите, провели опросы. Согласно результатам, такой самолет нужен, но требования у всех разные.
В целом нужен неприхотливый, дешевый самолет, который мог бы летать на расстояния не менее четырех тысяч километров без заправки, садиться там, где нет обустроенных взлетно-посадочных полос. Технические характеристики самолета позволят решать проблему низкой транспортной доступности отдаленных районов не только у себя в регионе, но и в других регионах Сибири и Дальнего Востока, а в перспективе – и Западной части России. Сегодня подписан контракт с авиакомпанией "Полярные авиалинии" на поставку 200 легких самолетов.
— Сколько самолетов готовы производить ежегодно?
Сколько потребуется, столько и будет производить. Мощности на базе нашего технопарка позволят выполнить любой заказ. Ограничений в этой программе нет.
— Что с поставками вертолетов типа Ми-8 государственным заказчикам? Укладываетесь ли в сроки?
Гордимся тем, что наш завод ни разу не сорвал гособоронзаказ. Как вы знаете, сейчас идет выполнение длительного заказа на поставку Минобороны вертолетов типа Ми-8/17. По контракту он должен быть выполнен в следующем году. Мы выполнили его досрочно. Сегодня выполняем госзаказ для других силовых ведомств. Работа не прекращается, мощности загружены. Плюс ко всему, мы постоянно занимаемся модернизацией вертолетов, их совершенствованием. Например, Ми-8АМТШ мы совместно с МВЗ им. Миля доработали до версии Ми-8АМТШ-ВН, сейчас он готовится к поставке военному ведомству, контракт был заключен на "Армии-2019".
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
— Когда рассчитываете начать поставки в войска?
Планируем в следующем году начать.
— На сколько машин типа Ми-8/17 в год рассчитан завод?
На сегодня сформирована новая стратегия развития предприятия с учетом этих новинок, совокупный эффект от внедрения которых позволит повысить стабильность завода как с точки зрения загрузки, так и с точки зрения присутствия на международных рынках, а также позволит занять новые рыночные ниши, в которых ранее российская продукция не присутствовала.
Мы планируем, что с 2023 года доходы от реализации проектов по новой линейке продукции перекроют тот уровень прибыли и доходности, который мы получаем сейчас от продажи модельного ряда вертолетов Ми-8/ Ми-171.
На этот год у нас портфель заказов около 70 вертолетов, в отдельные годы мы поставляли более 100 машин. Мощности завода "переварят" и 140 вертолетов в год. Все зависит, в первую очередь, от кадров. Сегодня мы очень тесно сотрудничаем с правительством республики в этом направлении, планируем открыть филиал МАИ в Улан-Удэ, это поднимет престиж отрасли и завода. В ближайшее время предприятие будет загружено на десятки лет вперед, поэтому можно смело связывать с ним судьбу.
— Что касается кадров. На заводе имеется не только сборочное производство, но и конструкторское подразделение, которое внедряет различные ноу-хау в вертолетную технику. Расскажите об идеях модернизации, совершенствования уже существующих моделей вертолетов или, может, о планах и наработках по новым машинам.
Под руководством управляющей компании реализуется сразу несколько проектов. Это наша гордость, инициативный проект — уже упомянутый мной Ми-8АМТШ-ВН. Что касается других идей, то постоянно идет совершенствование вертолета Ми-171, в частности его салона, а также проводится импортозамещение. У каждого заказчика свои потребности, и мы стараемся по этим направлениям угадывать, что будет востребовано и перспективно.
Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству. Очень большой толчок этому проекту дало взаимодействие с компанией "Роснефть". Раньше в такой машине не было необходимости, нефть все на суше добывали, а теперь – жизнь заставила. Или другой пример: поучаствовали наши машины в Сирии, что-то в реальных боевых условиях выявилось, военные ставят это в следующий контракт.
— Известно, что есть контракт с индийской компанией на поставку двух вертолетов Ми-171А2. Когда начнете поставки?
Первая машина готова, будет выставляться на Восточном экономическом форуме и до конца года поставлена Индии.
— А что сейчас с вашим арктическим Ми-8АМТШ-ВА?
Это моя любимая тема и большой успех наших конструкторов. Владимир Владимирович (Путин) очень много говорил про Арктику и ее освоение. Мы эти пожелания услышали и совместно с МВЗ им. Миля разработали соответствующую версию Ми-8АМТШ. Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине. Если раньше технику приходилось всю ночь прогревать вертолет, чтобы на утро он завелся и полетел, то в Ми-8АМТШ-ВА эта проблема технически решена, вертолет сам себя прогревает в течение 30 мин перед вылетом. Сейчас поставлена задача сделать гражданскую версию этого вертолета для компаний, которые будут заниматься Арктикой, мы над этим работаем. Рынок есть, подобной машины нет в мире.
— Контракт с Минобороны на эти вертолеты выполнен?
Да, сейчас идет проработка деталей по расширению этого соглашения. Думаю, программа будет продолжена.
— Готов ли завод к производству VRT500? Когда планируете начать?
Проведены маркетинговые исследования, согласно которым таких вертолетов нужно порядка тысячи. Но для начала нужно получить сертификат EASA. Такие работы ведутся, в 2023 году планируем начать производство.
Разработан проект промышленного парка, в котором есть интересная модульная задумка: формирование совместного производства VRT500 и самолета. Это обеспечит возможность перераспределять производственные мощности в зависимости от загрузки по тому или иному типу воздушного судна, что является современным подходом в производстве, соответствующим реалиям сегодняшнего дня.
Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга Вертолеты России во время презентации на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018
10 апреля, 15:45РИА Новости
Серийное производство российского вертолета VRT500 начнется в 2021 году
— Как на заводе решается вопрос импортозамещения в части оборудования для производства вертолетов и самолетов?
Оборудование продолжаем использовать как зарубежное, так и отечественное, в целом вопрос импортозамещения решен. Мы открыты самым новым технологиям. Бывали проблемы с поставками станков, но мы выполняем все задачи, которые перед нами стоят. Нет ни одного контракта, который мы бы не выполнили из-за импортного оборудования.
— Вы сказали, что на заводе уже ведется изготовление оснастки для индийских Ка-226. Когда начнется полноценное производство этих машин? Будете ждать контракта или нет?
Мы начали подготовку к производству, и в 2020-2021 годах первые опытные вертолеты будут собраны для испытаний. Для нас выпускать вертолеты фирмы Камова не в новинку. Мы в свое время выпускали Ка-15, Ка-18, Ка-25. Люди работают по этому направлению с энтузиазмом.
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Улан-Удэнский авиационный заводИнтервью - Авторы
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