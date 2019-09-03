Леонид Белых: выпустим столько "наследников" Ан-2, сколько потребуется

"Улан-Удэнский авиационный завод" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России"), являющийся единственным в России предприятием, выпускавшим как самолеты, так и вертолеты, отмечает в этом году 80-летие. Завод ни разу за свою историю не сорвал ни один госконтракт и сейчас продолжает наращивать номенклатуру производимой авиатехники. В скором времени на мощностях "У-УАЗ" будет выпускаться перспективный вертолет VRT500, региональный самолет, который сменит Ан-2, а также новейшая винтокрылая машина Ка-226Т и другие летательные аппараты. В рамках завершившегося в прошлые выходные аэрокосмического салона МАКС-2019 управляющий директор предприятия Леонид Белых рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину о продуктовой линейке завода, о сроках создания новейших и модернизированных вертолетов, а также сообщил, когда будет принято решение по концепции самолета, который придет на смену знаменитому кукурузнику.

— Леонид Яковлевич, поздравляю вас с 80-летием завода, с какими показателями предприятие подходит к своему юбилею?

— Спасибо большое! Думаю, что 80-летие — дата весьма знаменательная. Что касается наших достижений, то к юбилею мы подходим с очень амбициозными проектами. В первую очередь, это передача в эксплуатацию нового серийного вертолета Ми-171А2, запуск в производство легкого вертолета Ка-226.54, проработка новых проектов, таких как офшорная версия вертолета Ми-171А2, вертолета VRT500, а также продолжается тема по региональному самолету, который планируется выпускать на нашем заводе.

Многозадачность нашему предприятию не в новинку. Как вы знаете, за годы истории завод сотрудничал практически со всеми отечественными авиационными конструкторскими бюро — Петлякова, Лавочкина, Микояна и Гуревича, Антонова, Яковлева, Бериева, Сухого, Миля, Камова — и умел выпускать одновременно по 4 или 5 типов летательных аппаратов. Можно перечислять очень долго: Ла-7, МиГ-15, МиГ-27, Як-25, Ан-24, Су-25, Ми-8 и другие. Это единственный завод в России, который обладает компетенциями в области производства как самолетной, так и вертолетной техники. Всего за свою историю мы произвели порядка 8,5 тысяч летательных аппаратов, которые эксплуатируются как военными, так и гражданскими потребителями. Географию поставок нашей техники можно сравнить с географией поставок автомата Калашникова. Я на заводе создавал коммерческую службу, очень много летал по всем странам и континентам и практически в каждой стране встречал вертолеты Ми-8/17!

— Темпы не снижаете?

— Сегодня президентом страны перед промышленностью поставлена задача перехода на гражданские рельсы. Мы идем по этому пути, и к 2021 году линейка производимых нами воздушных судов увеличится на три новых машины. Работа предстоит большая, особенно с поставщиками, так как на каждом новом продукте запланированы новые комплектующие, за этим следует отладка производства, проведение испытаний и так далее. Вы знаете, что планируется подписание контракта с Индией на поставку Ка-226, сегодня уже изготовлен ряд агрегатов, мы движемся согласно графику, продолжается выгрузка конструкторской документации на основные агрегаты и системы вертолета. По полученной КД от АО "Камов" уже изготовлено более четырех тысяч наименований оснастки, в том числе и крупногабаритная сборочная оснастка, ощутимо проявляется облик нового вертолета.

© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России» Вертолет Ka-226T © Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России» Вертолет Ka-226T

На сегодня собрано три комплекта хвостовых балок, по два комплекта днища кабины экипажа и среднего отсека фюзеляжа, приближается к сборке первый центроплан. Помимо индийского контракта, уже сейчас службы АО "У-УАЗ" прорабатывают возможность заключения контрактов и с иными потенциальными заказчиками нового вертолета Ка-226Т.

— Как идет подготовка к серийному производству самолетов ТВС-2ДТС? Будет ли это "Байкал" или уже новый самолет, который Минпромторг заказал буквально на днях?

— Необходимость легкого регионального самолета давно подтверждена маркетинговыми исследованиями. Он остро нужен для решения вопроса транспортной доступности регионов страны. Сегодня подписан ряд соглашений с Минпромторгом, Росавиацией, эксплуатирующими организациями. Собраны пожелания потенциальных заказчиков по техническим характеристикам регионального самолета, в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение этой работы. Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства.

— Есть ли на этот самолет заказы? Кто заказчик?

— Когда проводили исследования, проехали по авиакомпаниям в Якутске, в Чите, провели опросы. Согласно результатам, такой самолет нужен, но требования у всех разные.

В целом нужен неприхотливый, дешевый самолет, который мог бы летать на расстояния не менее четырех тысяч километров без заправки, садиться там, где нет обустроенных взлетно-посадочных полос. Технические характеристики самолета позволят решать проблему низкой транспортной доступности отдаленных районов не только у себя в регионе, но и в других регионах Сибири и Дальнего Востока, а в перспективе – и Западной части России. Сегодня подписан контракт с авиакомпанией "Полярные авиалинии" на поставку 200 легких самолетов.

— Сколько самолетов готовы производить ежегодно?

— Сколько потребуется, столько и будет производить. Мощности на базе нашего технопарка позволят выполнить любой заказ. Ограничений в этой программе нет.

— Что с поставками вертолетов типа Ми-8 государственным заказчикам? Укладываетесь ли в сроки?

— Гордимся тем, что наш завод ни разу не сорвал гособоронзаказ. Как вы знаете, сейчас идет выполнение длительного заказа на поставку Минобороны вертолетов типа Ми-8/17. По контракту он должен быть выполнен в следующем году. Мы выполнили его досрочно. Сегодня выполняем госзаказ для других силовых ведомств. Работа не прекращается, мощности загружены. Плюс ко всему, мы постоянно занимаемся модернизацией вертолетов, их совершенствованием. Например, Ми-8АМТШ мы совместно с МВЗ им. Миля доработали до версии Ми-8АМТШ-ВН, сейчас он готовится к поставке военному ведомству, контракт был заключен на "Армии-2019".

© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России» Вертолет МИ-8АМТШ-ВН © Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России» Вертолет МИ-8АМТШ-ВН

— Когда рассчитываете начать поставки в войска?

— Планируем в следующем году начать.

— На сколько машин типа Ми-8/17 в год рассчитан завод?

— На сегодня сформирована новая стратегия развития предприятия с учетом этих новинок, совокупный эффект от внедрения которых позволит повысить стабильность завода как с точки зрения загрузки, так и с точки зрения присутствия на международных рынках, а также позволит занять новые рыночные ниши, в которых ранее российская продукция не присутствовала.

Мы планируем, что с 2023 года доходы от реализации проектов по новой линейке продукции перекроют тот уровень прибыли и доходности, который мы получаем сейчас от продажи модельного ряда вертолетов Ми-8/ Ми-171.

На этот год у нас портфель заказов около 70 вертолетов, в отдельные годы мы поставляли более 100 машин. Мощности завода "переварят" и 140 вертолетов в год. Все зависит, в первую очередь, от кадров. Сегодня мы очень тесно сотрудничаем с правительством республики в этом направлении, планируем открыть филиал МАИ в Улан-Удэ, это поднимет престиж отрасли и завода. В ближайшее время предприятие будет загружено на десятки лет вперед, поэтому можно смело связывать с ним судьбу.

— Что касается кадров. На заводе имеется не только сборочное производство, но и конструкторское подразделение, которое внедряет различные ноу-хау в вертолетную технику. Расскажите об идеях модернизации, совершенствования уже существующих моделей вертолетов или, может, о планах и наработках по новым машинам.

— Под руководством управляющей компании реализуется сразу несколько проектов. Это наша гордость, инициативный проект — уже упомянутый мной Ми-8АМТШ-ВН. Что касается других идей, то постоянно идет совершенствование вертолета Ми-171, в частности его салона, а также проводится импортозамещение. У каждого заказчика свои потребности, и мы стараемся по этим направлениям угадывать, что будет востребовано и перспективно.

Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству. Очень большой толчок этому проекту дало взаимодействие с компанией "Роснефть". Раньше в такой машине не было необходимости, нефть все на суше добывали, а теперь – жизнь заставила. Или другой пример: поучаствовали наши машины в Сирии, что-то в реальных боевых условиях выявилось, военные ставят это в следующий контракт.

— Известно, что есть контракт с индийской компанией на поставку двух вертолетов Ми-171А2. Когда начнете поставки?

— Первая машина готова, будет выставляться на Восточном экономическом форуме и до конца года поставлена Индии.

— А что сейчас с вашим арктическим Ми-8АМТШ-ВА?

— Это моя любимая тема и большой успех наших конструкторов. Владимир Владимирович (Путин) очень много говорил про Арктику и ее освоение. Мы эти пожелания услышали и совместно с МВЗ им. Миля разработали соответствующую версию Ми-8АМТШ. Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине. Если раньше технику приходилось всю ночь прогревать вертолет, чтобы на утро он завелся и полетел, то в Ми-8АМТШ-ВА эта проблема технически решена, вертолет сам себя прогревает в течение 30 мин перед вылетом. Сейчас поставлена задача сделать гражданскую версию этого вертолета для компаний, которые будут заниматься Арктикой, мы над этим работаем. Рынок есть, подобной машины нет в мире.

— Контракт с Минобороны на эти вертолеты выполнен?

— Да, сейчас идет проработка деталей по расширению этого соглашения. Думаю, программа будет продолжена.

— Готов ли завод к производству VRT500? Когда планируете начать?

— Проведены маркетинговые исследования, согласно которым таких вертолетов нужно порядка тысячи. Но для начала нужно получить сертификат EASA. Такие работы ведутся, в 2023 году планируем начать производство.

Разработан проект промышленного парка, в котором есть интересная модульная задумка: формирование совместного производства VRT500 и самолета. Это обеспечит возможность перераспределять производственные мощности в зависимости от загрузки по тому или иному типу воздушного судна, что является современным подходом в производстве, соответствующим реалиям сегодняшнего дня.

— Как на заводе решается вопрос импортозамещения в части оборудования для производства вертолетов и самолетов?

— Оборудование продолжаем использовать как зарубежное, так и отечественное, в целом вопрос импортозамещения решен. Мы открыты самым новым технологиям. Бывали проблемы с поставками станков, но мы выполняем все задачи, которые перед нами стоят. Нет ни одного контракта, который мы бы не выполнили из-за импортного оборудования.

— Вы сказали, что на заводе уже ведется изготовление оснастки для индийских Ка-226. Когда начнется полноценное производство этих машин? Будете ждать контракта или нет?