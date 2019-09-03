Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что особенностью V Восточного экономического форума станет обсуждение на нем программы развития Дальнего Востока, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь пройдет президиум Государственного совета, на котором мы будем обсуждать национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал Трутнев, добавив, что в её обсуждении приняли участие более 200 тысяч жителей Дальнего Востока.
В программе собраны все предложения по развитию экономики, медицины, дорожного строительства, образования, культуры, спорта.
"Собственно говоря, это - программа жизни Дальнего Востока на ближайшие годы. Она будет обсуждаться и докладываться президенту Российской Федерации. Мы надеемся, что будут приняты решения, которые позволят нам двигаться дальше и, в конце концов, добиться утверждения программы для того, чтобы она работала, приносила пользу людям", - подчеркнул Трутнев.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.