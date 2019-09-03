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РИА Новости

Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока

09:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что особенностью V Восточного экономического форума станет обсуждение на нем программы развития Дальнего Востока, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь пройдет президиум Государственного совета, на котором мы будем обсуждать национальную программу развития Дальнего Востока", - сказал Трутнев, добавив, что в её обсуждении приняли участие более 200 тысяч жителей Дальнего Востока.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
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В программе собраны все предложения по развитию экономики, медицины, дорожного строительства, образования, культуры, спорта.
"Собственно говоря, это - программа жизни Дальнего Востока на ближайшие годы. Она будет обсуждаться и докладываться президенту Российской Федерации. Мы надеемся, что будут приняты решения, которые позволят нам двигаться дальше и, в конце концов, добиться утверждения программы для того, чтобы она работала, приносила пользу людям", - подчеркнул Трутнев.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019Дальний ВостокЮрий ТрутневЭкономика
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