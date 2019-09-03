Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока

"Собственно говоря, это - программа жизни Дальнего Востока на ближайшие годы. Она будет обсуждаться и докладываться президенту Российской Федерации. Мы надеемся, что будут приняты решения, которые позволят нам двигаться дальше и, в конце концов, добиться утверждения программы для того, чтобы она работала, приносила пользу людям", - подчеркнул Трутнев.