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РИА Новости

На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия

09:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Андрей Парубий
Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.
Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований возбудить дело в отношении Парубия по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".
"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 157 ("воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы - ред.) Уголовного кодекса", - говорится в ответе Госбюро, фотокопию которого опубликовало агентство.
Как отмечается, уголовное дело было открыто 20 августа по решению суда.
Первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко
20 августа, 16:13РИА Новости
На Украине завели дело против соратника Порошенко
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