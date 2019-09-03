На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство " Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство " Украинские новости " со ссылкой на ответ Госбюро.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований возбудить дело в отношении Парубия по статье "воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 157 ("воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы - ред.) Уголовного кодекса", - говорится в ответе Госбюро, фотокопию которого опубликовало агентство.