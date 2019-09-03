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РИА Новости

В России запустят производство нового вертолета для работ на шельфе

09:10 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-171
Вертолет Ми-171
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вертолет Ми-171. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый вертолет для работы на шельфе Ми-171А3 готовится к производству, которое вскоре будет запущено, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
"Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 - вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству", - сказал Белых.
По его словам, раньше подобная машина была не нужна, так как нефть все добывали на суше, а теперь такая необходимость возникла.
Ми-171А3 является глубокой модернизацией многоцелевого вертолета Ми-171А2 и предназначен для работ на шельфе. Подробные технические характеристики данной машины пока не публикуются.
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