В России запустят производство нового вертолета для работ на шельфе

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый вертолет для работы на шельфе Ми-171А3 готовится к производству, которое вскоре будет запущено, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

"Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 - вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству", - сказал Белых.

По его словам, раньше подобная машина была не нужна, так как нефть все добывали на суше, а теперь такая необходимость возникла.