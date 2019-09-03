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РИА Новости

На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов

08:39 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подтопленными из-за паводка в Дальневосточном федеральном округе остаются 89 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Накануне сообщалось о 86 подтопленных населенных пунктах.
"В настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог", - говорится в сообщении.
Как сообщили в МЧС, за сутки освободились от воды 11 жилых домов в Еврейской автономной области, 10 приусадебных участков в Хабаровском крае, 14 участков в Еврейской автономной области и по одному участку автодорог в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
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Продолжаются аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды: проводится откачка воды, оказывается адресная и психологическая помощь.
Всего к ликвидации последствий привлечены более 3,2 тысячи человек и 790 единиц техники.
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