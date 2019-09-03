На Дальнем Востоке остаются подтопленными 89 населенных пунктов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подтопленными из-за паводка в Дальневосточном федеральном округе остаются 89 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Накануне сообщалось о 86 подтопленных населенных пунктах.

"В настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, за сутки освободились от воды 11 жилых домов в Еврейской автономной области, 10 приусадебных участков в Хабаровском крае, 14 участков в Еврейской автономной области и по одному участку автодорог в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды: проводится откачка воды, оказывается адресная и психологическая помощь.