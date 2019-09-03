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РИА Новости

Трутнев оценил оформление выставки "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

08:38 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
"Хочу признаться честно, я много ругался (на первой и второй выставках "Улица Дальнего Востока" - ред.), когда приходил в павильоны и спрашивал у губернаторов..., любите край, в котором вы живёте? ...Почему тогда не можете это показать? Зачем эти картонные планшеты, на которых написаны какие-то непонятные, ни о чём не говорящие цифры", - сказал журналистам Трутнев на открытии выставки.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
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Он добавил, что попросил показать в павильонах любовь к родному краю, то, чем может гордиться регион, что его ожидает в будущем. По мнению Трутнева, на нынешней выставке "Улица Дальнего Востока" ситуация кардинально изменилась.
"Уже нет пустых павильонов. ...В них уже есть содержание, в них уже есть мысли, чувства. Мне кажется, это очень важно, потому что если мы сами не будем любить свою землю, то надеяться на то, что сюда придут другие люди построить какие-то другие проекты, совершенно бессмысленно. Они придут работать только вместе с нами, если увидят, что мы верим в эту землю, любим её и хотим дальше здесь жить и работать", - подчеркнул Трутнев.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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