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РИА Новости

Поставки новых вертолетов спецназначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году

08:32 03.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
"Мы постоянно занимаемся модернизацией вертолетов, их совершенствованием. Например, Ми-8АМТШ мы совместно с МВЗ имени Миля доработали до версии Ми-8АМТШ-ВН, сейчас он готовится к поставке военному ведомству, контракт был заключен на "Армии-2019", - сказал Белых.
Вертолет Ми-8 АМТШ
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Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Отвечая на вопрос, когда начнутся поставки, он сообщил: "Планируем в следующем году начать".
Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил, что Минобороны РФ в 2020-2021 годах получит первую партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.
На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.
Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.
Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
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