Поставки новых вертолетов спецназначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

"Мы постоянно занимаемся модернизацией вертолетов, их совершенствованием. Например, Ми-8АМТШ мы совместно с МВЗ имени Миля доработали до версии Ми-8АМТШ-ВН, сейчас он готовится к поставке военному ведомству, контракт был заключен на "Армии-2019", - сказал Белых.

Отвечая на вопрос, когда начнутся поставки, он сообщил: "Планируем в следующем году начать".

Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил, что Минобороны РФ в 2020-2021 годах получит первую партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Модернизированный вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.